Sağlık Bakanlığı, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.

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Bronzlaşmak bağımlılık yapıyor
Cuma, 10.06.2011, 07:27am
Güneşin artık dost olmadığı gerçeği, yaz gelince bronzlaşmak uğruna kendini güneşin altına atanların sayısını azaltmıyor. Cosmopolitan "Zararını bile bile güneşe çıkmaya hâlâ nasıl cesaret ediyoruz?" sorusunun yanıtını araştırdı.
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Hem para gidiyor hem de sağlık
Cuma, 10.06.2011, 06:55am
İnternet ve TV'den pazarlanan 'her derde deva' bitkisel ilaçlar hem sağlıktan hem paradan ediyor. İşte bir tacir, iki hasta...
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Your guide to a dentally friendly Christmas stocking
Sali, 24.12.2013, 10:00am
For many people, particularly children, the perfect Christmas stocking is one consisting of chocolate, sweets and other magnificent sugary treats. But while it may be tempting to cram in the selection boxes, it's a ploy that could give their teeth a nightmare before Christmas.
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Sözleşmeliler kadro için internetten başvuru istiyor
Persembe, 09.06.2011, 10:42am
Bazı kurumların sözleşmelilerin kadro taleplerini içeren dilekçelerini almaması sorun oldu. Sözleşmeliler kadroya geçirilme taleplerinin internet üzerinden de alınmasını istiyor.
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SUT ta değişiklik yapıldı...
Pazar, 06.06.2010, 08:37am
25 Martta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” (SUT) ile ilgili Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik için TIKLAYINIZ
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Türkiye’nin ilk At Hekimliği Çalıştayı Samsun’da yapılıyor
Persembe, 02.06.2011, 10:50am
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ile Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle “At Hekimliği Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip çalıştaya yerli ve yabancı bilim adamları da katıldı.
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Rotasyonlarda son durum!
Pazar, 06.06.2010, 08:32am
Rotasyonların haziran ayı sonunda ilan edilmesi bekleniyor fakat alınan bilgilere göre, rotasyon süreleri kısaltıldı. Gastroenteroloji ve tıbbi onkoloji için yeni rotasyon ihdas edilmesi söz konusu. Danıştay’ın Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinin bazı maddelerini iptal etmesi nedeniyle, dava konusu ilgili branşlarda, sistem eski haliyle devam edebilir
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TİG klinik kodlama eğitimi hakkında duyuru
Cumartesi, 04.01.2014, 05:02pm
Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı tarafından 06-10 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilecek TİG klinik kodlama eğitimi hakkında duyuru yayımlandı.
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İlaç devleri fatura artsın istiyor
Carsamba, 01.06.2011, 06:47am
HT Ekonomi’nin gündeme getirdiği ilaç fiyatlarında indirime rağmen artan harcamalar konusunda sektörden gelen yanıt, “İlaçta bütçe artırılsın” oldu
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Bisfenol A Türkiye'de de yasaklandı
Cuma, 10.06.2011, 02:28pm
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kanserojen olabileceği şüphesi üzerine, AB ile paralel olarak, biberon gibi bebek beslenmesinde kullanılan polikarbonat malzemelerin üretiminde Bisfenol A'nın (BPA) kullanımını yasakladı.
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Bel çevresi genişledikçe astım riski artıyor
Persembe, 09.06.2011, 01:23pm
Bahar ve yaz aylarında artan astım vakalarına kilolu kişilerde daha sık rastlanıyor. Prof. Dr. Yavuz Demirel, "Obezlerde astım daha ağır seyreder" diyerek ekledi: Bel çevresi genişledikçe astımın kontrolü...
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Her ağrı bel fıtığı, her fıtık ameliyatlık değil
Pazar, 05.01.2014, 11:50pm
Dayanılmaz ağrılar veren bel fıtığı, sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Genellikle ameliyata yönlendirilen hastalar, sonrasında büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Fizyoterapist Erkan Mirzaoğlu ise her bel ağrısının fıtık, her bel fıtığında da ameliyat zorunluluğu olmadığını belirtiyor.Türkiye’de her bel ağrısına fıtık teşhisi konulmasını eleştiren fizyoterapist Erkan Mirzaoğlu,“Türkiye’de fıtık çok büyütülüyor. Fıtık eşittir ameliyat, bel ağrısı eşittir fıtık değildir.” diyor. Fıtık hastalarının ameliyat olmasına karşı olduğunu belirten Mirzaoğlu, birçok ağrının manuel terapi ile tedavi edilebildiğine dikkat çekiyor. Ancak eğitimsiz kişilerin müdahalesine izin verilmemesi gerektiğini belirten fizyoterapist Mirzaoğlu, bunun felce sebep olabileceği uyarısında bulunuyor. Uzman, fıtığın oluşum sebebini yanlış duruşa ve ani hareketlere bağlıyor. Mirzaoğlu, hastalarında ilk önce bacak boylarının eşit olup olmadığına bakıyor, hasta kendini rahat bıraktığında birkaç dakikada manuel terapi ile kaymayı yerine oturtuyor.Manuel tedavi uzmanı Erkan Mirzaoğlu, tıp eğitimine benzer 5 yıllık bir eğitim aldı. Aynı zamanda İtalya Kayak Milli Takımı’nın fizyoterapisti olan Mirzaoğlu, Türkiye’ye yılda 3-4 defa gelip hastalarına bakıyor. Altı ay önce tedavi olan Yeliz Geçimli,“15 gün ciddi bir bel ağrısı yaşadım ve artık yürüyemez duruma gelmiştim. Hangi doktora gittiysem kesinlikle ameliyat olmam gerektiğini, bacağımda güç kaybı olduğunu ve sinirlerin tamamen harap olacağını söylediler. Ağrılar yüzünden acile gittim ama ertesi günü Erkan hocam benibütün ağrılarımdan kurtardı. Şu anda hiçbir ağrı yaşamıyorum, normal hayatıma geri döndüm.” diyor. Ayşe İşleker ise hastalık sürecini şöyle anlatıyor:“Bir gece yataktan kalkamayacak kadar rahatsızlanıp acile gittim. Ağrı kesici verdiler. Ertesi gün özel bir hastaneye gittim. Orada da MR çekildi. L4_L5 arasında fıtık patladığını, mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söylediler.‘Yırtılan fıtık olsa tedavi olabilir, kurtarabiliriz ama patlayan fıtık! Artık kesin ameliyat’ denildi. Bu arada iki yatalak hastama 5 yıldır tek başıma bakıyordum. Sanki dünyam başıma yıkılmıştı. Daha sonra Erkan Hocamın 3 gün sonra Türkiye’de olacağını duydum. Tek seansta sağlığıma kavuşacağımı bilseydim fıtık patlayana kadar beklemezdim. Ona her gün dua ediyorum.”Manuel tedavinin tıbba alternatif olmadığını söyleyen Mirzaoğlu,“Bizde tıbbî eğitim eksik veriliyor. Tam verilse lüzumsuz ameliyatlara gerek kalmaz. Zira ameliyat sonrası riskler çok yüksek. Vakaların büyük bir çoğunluğunda ameliyata gerek yok. Fıtık, çok büyütülecek bir hastalık değil. Ağrıları, uyguladığımız yöntemle çok basit bir şekilde tedaviedebiliyoruz.” diyor. Mirzaoğlu, fıtık tedavisinde, tıbbın genellikle ağrıya yoğunlaştığını ve ağrıyı gidermek için çalıştığını anlatıyor. Bel fıtığının bir bacağın diğerinden bir-iki santim kısa olmasına sebep olduğunu kaydeden Mirzaoğlu, hasta kendini rahat bıraktığı sürece birkaç dakikada kaymayı yerine oturtuyor. Tedavinin mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini aktaran Fizyoterapist,“Kayma problemlerini, bu işin eğitimini almış tecrübeli bir kişi, kısa sürede, bir müdahale ile çözer. Hasta kurtulur. Eğitimsiz kişiler tarafından yapılan bir hata felç edebilir.”şeklinde konuşuyor.
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'Strestendir' deyip geçmeyin!
Cuma, 26.11.2010, 10:15am
Özellikle mevsim geçişlerinde veya aşırı stresli olduğumuz dönemlerde dökülen saçlarımızı normal karşılıyor ve üzerinde durmuyoruz.
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"Tam gün"konusunda yeni bir baskı uygulaması mı?
Sali, 07.12.2010, 03:23pm
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Sağlık Bakanlığı'na bir yazı göndererek, resmi kurumda çalışan hekimlerin mesai saatleri dışında çalıştırılmaması için özel hastanelere yönelik olarak hukuki ya da fiili herhangi bir idari eylem veya işlem tesis edilip edilmediğini sordu.
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5 Low-Cal Game Day Snacks
Carsamba, 11.01.2012, 08:00am
Combine 1 month of holiday feasting with 1 football season of noshing on high-calorie snacks, and what have you got? Double the size in belly, hips, and thighs. But cheer up! We've got diet snack solutions to help.
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Health reform's grand experiment: Will it play in Peoria?
Pazar, 05.01.2014, 12:21pm
PEORIA, Illinois (Reuters) - By all accounts, Sandy Wright of Mackinaw, Illinois, is a challenging patient. The spunky 69-year-old with a rare autoimmune disease has been in the hospital more than a dozen times since she was first diagnosed in 1997.
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Found: Three new planets
Cuma, 27.07.2012, 06:40am
Not all solar systems are as tidy as ours, but a new discovery means we're not quite so alone anymore.
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