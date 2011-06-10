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'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor ; Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak ; Aile hekimlerinin maaşı ne kadar? ; Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler ; Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
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'E-Aile Hekimliği' uygulaması geliyor
Cuma, 10.06.2011, 12:51pm

Sağlık Bakanlığı, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.



Başbakan: Devlet hastanesindeki uzman doktorların önü açılacak    Aile hekimlerinin maaşı ne kadar?
 
 
HABER SAĞLIK
TUMU ++
Bronzlaşmak bağımlılık yapıyor
Cuma, 10.06.2011, 07:27am
Güneşin artık dost olmadığı gerçeği, yaz gelince bronzlaşmak uğruna kendini güneşin altına atanların sayısını azaltmıyor. Cosmopolitan "Zararını bile bile güneşe çıkmaya hâlâ nasıl cesaret ediyoruz?" sorusunun yanıtını araştırdı.
Bel çevresi genişledikçe astım riski artıyor
Cilt bakımı için pratik bilgiler
Fazla yağlardan kurtulmanın yolları
Omuz ve sırt ağrıları
Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık
Çöpteki salatalık katil mi kurban mı
E-aile hekimliği uygulaması hayata geçiyor
Köy ve ilçelerden kente tedaviye giden riskli gruplardaki hastaların yol faturasını da devlet karşılayacak
Profesör estetik masasında kaldı
   
Tıp Doktorları
TUMU ++
Bu kongrenin ana dili Kürtçe olacak
Pazar, 05.01.2014, 08:21pm
Mardin'de 15-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek kongrenin ana dili Kürtçe olacak
ÖSYM’den sınav güvenliğinde yeni adım
5 aylık Umut Aras tıp literatürünü yıktı
Beyin ölümüne 4 yerine 2 hekim karar verecek
Türkiye, yüz nakillerinde dünya liderliğine oynuyor
Aynı anda iki böbrek nakledildi
İşte Torba Yasanın değişiklikler işlenmiş son hali!
Torba Yasa kabul edildi, süreç nasıl işleyecek?
Mecburi Hizmette Yeni Düzenleme
TBMM bugün Torba Yasa bitene kadar çalışacak!
Eczacılar
TUMU ++
Hem para gidiyor hem de sağlık
Cuma, 10.06.2011, 06:55am
İnternet ve TV'den pazarlanan 'her derde deva' bitkisel ilaçlar hem sağlıktan hem paradan ediyor. İşte bir tacir, iki hasta...
2011-06-09 - SGK TARAFINDAN PASİF HALE GETİRİLEN İLAÇLAR HAKKINDA
SUT’un Ek-2/D Listesinde Yapılan Düzenlemeler
SGK tarafından pasif hale getirilen ilaçlar hakkında
Eczacıdan mektup var
2011-06-06 - G2D ETİKETLİ ÜRÜNLERİN İNCELEMESİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YAYIMLANAN 2011/44 SAYILI GENELGE
2011-06-06 - SGK KATILIM PAYIÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Günde 20 bin köylünün ilacı ayağına gidiyor
Eczacıların "gece" sorunu
"İlaç giderleri artmadı, SGK'lı sayısı arttı"
   
Diş Hekimleri
TUMU ++
Your guide to a dentally friendly Christmas stocking
Sali, 24.12.2013, 10:00am
For many people, particularly children, the perfect Christmas stocking is one consisting of chocolate, sweets and other magnificent sugary treats. But while it may be tempting to cram in the selection boxes, it's a ploy that could give their teeth a nightmare before Christmas.
“Muayenehaneler boş”
Improvements needed in preventive dental care in the USA
Uşak Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulacak
New candy eats 'bad' bacteria in the mouth, benefitting teeth
Dişeti hastalıkları erken doğuma neden olabilir
Diş hekimlerine ciddi haksızlık
Diş hekimliğinde beyaz önlük coşkusu
19 diş hekimi ayda 10 bin hastaya bakıyor
Türkiye'de 26 bin diş hekimine ihtiyaç var
SAĞLIK ÇALIŞANLARI
TUMU ++
Sözleşmeliler kadro için internetten başvuru istiyor
Persembe, 09.06.2011, 10:42am
Bazı kurumların sözleşmelilerin kadro taleplerini içeren dilekçelerini almaması sorun oldu. Sözleşmeliler kadroya geçirilme taleplerinin internet üzerinden de alınmasını istiyor.
Diyarbakır Eğitim'de sözleşmeliler kadroya geçti
Gaziantep, modern Sağlık Meslek Lisesi binasına kavuşuyor
Vekil ebe-hemşirelerle 4/C'liler de kadro istiyor
Kadroya geçen sözleşmelilere kötü haber!
OMÜ Sağlık Yüksek Okulu ilk hemşirlerini mezun etti
"Kadro hakkı döneri büyütecek”
Sözleşmeli personelin dilekçesi hazır
Hemşire, kınama cezasını mahkeme kararıyla iptal ettirdi
Hemşire bölümü öğrencileri ant içti
   
SAĞLIK BAKANLIĞI
TUMU ++
SUT ta değişiklik yapıldı...
Pazar, 06.06.2010, 08:37am
25 Martta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” (SUT) ile ilgili Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik için TIKLAYINIZ
Bakanlıktan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile ilgili uyarılar
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Avandia' açıklaması
31.DHY KURASI MÜNHAL KADROLAR AÇIKLANDI
30.DHY Münhal kadroları açıklandı...
28. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası Sonuçları
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavını Ekim ayında yapacak
Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi belli oldu
Bakanlıktan kaynakların ekonomik ve etkin kullandırılması için genelge
Bakanlık'tan 4/B'lilerin askerlik sonrası dönüş açıklaması
GÜNCEL
TUMU ++
Müthiş bir hafızaya sahip olmanın 10 kuralı!...
Pazar, 05.09.2010, 12:01pm
Unutkan mısınız, her şeyi not mu alıyorsunuz? İşte müthiş bir hafızaya sahip olmanın 10 kuralı!...
Onlar diş değil düş doktoru!
Mesai Saatleri Genelgesinde Değişiklik
Laboratuarda çalışan sağlıkçılara YÖK'ten müjde
DSÖ aşı üreticilerinden hesap sormalıdır
"İlaç üreticilerinin yüzde 93'ü yabancı"
Manzaralı hastane dönemi,personel ışığı görecek
Dr. Rainer Peters: Hata yaptım
Medikal muhasebe uzmanlığı sertifika programı başlıyor
Danıştay Protez ve Ortez Sorununu da Çözmeli
   
Veteriner Hekimler
TUMU ++
Türkiye’nin ilk At Hekimliği Çalıştayı Samsun’da yapılıyor
Persembe, 02.06.2011, 10:50am
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ile Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle “At Hekimliği Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip çalıştaya yerli ve yabancı bilim adamları da katıldı.
“GDO'lu ürünler üreme yeteneğini yok ediyor”
Profesör hakem, dekan oldu
Kadavraların ömrü uzadı
Brucella için ekonomik kayıp:4.2 milyar
Enfeksiyonlar trafik kazalarını artırıyor
Etlik piliç üretiminde, antibiyotik yerine yerli aşı
Türkiye'nin ilk kopya koyunu ''oyalı'', anne oldu
Pfizer, hayvan sağlığındaki liderliğini pekiştirdi
Veteriner hekimlerden seçim öncesi çağrı
EĞİTİM
TUMU ++
Rotasyonlarda son durum!
Pazar, 06.06.2010, 08:32am
Rotasyonların haziran ayı sonunda ilan edilmesi bekleniyor fakat alınan bilgilere göre, rotasyon süreleri kısaltıldı. Gastroenteroloji ve tıbbi onkoloji için yeni rotasyon ihdas edilmesi söz konusu. Danıştay’ın Tıpta Uzmanlık Yönetmeliğinin bazı maddelerini iptal etmesi nedeniyle, dava konusu ilgili branşlarda, sistem eski haliyle devam edebilir
2009-TUS Sonbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
2009-TUS Sonbahar Dönemi: Sorular ve Yanıtlar
2009-YDUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı
BASIN DUYURUSU
Hekimlerden ÖSYM'ye "TUS" tepkisi
2009 Nisan Dönemi Tus Soruları ve Cevapları Açıklandı ....
Üniversiteler bölünüyor, öncelik 5 üniversitede
TUS’da fakültelerin başarı tablosu
2009-ÜDS İlkbahar Dönemi: Sorular ve Yanıtlar
   
SAĞLIK HABERLERİ
TUMU ++
TİG klinik kodlama eğitimi hakkında duyuru
Cumartesi, 04.01.2014, 05:02pm
Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Daire Başkanlığı tarafından 06-10 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirilecek TİG klinik kodlama eğitimi hakkında duyuru yayımlandı.
Birkaç hafta süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir!
Beyin ölümüne 4 yerine 2 hekim karar verecek!
Kaçak ilaç kullanımı bitecek!
Türkiye'yi saran hastalık!
İlaç takip uygulaması 24 Ocak'ta başlıyor!
YouTube'da 4K video dönemi başlayacak!
Şeker tüketmemek için 66 sebep var!
Ocak ayı bölge hizmet grupları yayınlandı!
Şeyda bebek tıp literatürünü yanılttı!
İLAÇ SANAYİ
TUMU ++
İlaç devleri fatura artsın istiyor
Carsamba, 01.06.2011, 06:47am
HT Ekonomi’nin gündeme getirdiği ilaç fiyatlarında indirime rağmen artan harcamalar konusunda sektörden gelen yanıt, “İlaçta bütçe artırılsın” oldu
AİFD'nin başkanı yeniden Memecan
İlaç sektörü pahalı ilaca yönlendiriyor!
Fiyat indiriminden firmalar etkilenmedi!
Vemurafenib’in ileri evre deri kanserinde kullanımı için ABD ve Avrupa’da başvurular yapıldı
Aspirinin 112 yıllık formülü değişti
İşte ilaç pazarının parlayan yıldızı
Abdi İbrahim’le yeni ülkelere yelken açtı
Deva'nın ilk çeyrek karı 14,6 milyon lira
Türkiye'de ilaç keşfi için büyük adım atılıyor
   
SAĞLIK MAVZUATI
TUMU ++
Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler yayımlandı
Persembe, 09.06.2011, 07:02am
9 Haziran 2011 tarih ve 27959 sayı ile yayımlanan Resmi Gazete ile bazı yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı.
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmaları hakkında genelge
Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Raporlarında Tasdik ve Mühürün Kaldırılması Hakkında Genelge
Sözleşmeli Personel 2011 Yılı Eş Durumu Kurası Hakkında Genelge
Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İcap Nöbetlerinde Görevli Personelin Hastaneye Ulaşımı hakkında Genelge
Güncel Sağlık Uygulama Tebliği
Tıpta Uzmanlık Süreleri Resmi Gazetede yayınlandı
CNN Türk Sağlık
TUMU ++
Bisfenol A Türkiye'de de yasaklandı
Cuma, 10.06.2011, 02:28pm
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kanserojen olabileceği şüphesi üzerine, AB ile paralel olarak, biberon gibi bebek beslenmesinde kullanılan polikarbonat malzemelerin üretiminde Bisfenol A'nın (BPA) kullanımını yasakladı.
Plastik poşet sizi bir gün aç bırakabilir!
Anksiyete bozukluğuna egzersiz çözümü
Kalbi yenileyen ilaç farelerde başarılı oldu
Yaşlanmayı geciktirmenin sırrı
Cilt kanserinde yeni umut
Yüz ve boyundaki kırışıklıklara dikkat!
Araştırmacılardan öneri: "Toprak ye"
"Cep"in kanser riski turşuyla aynı
Ölümcül bakteride şüpheler bu restoranın üzerinde
   
Hürriyet Sağlık
TUMU ++
Türkiye saran virüste ilk 48 saat çok önemli
Cumartesi, 04.01.2014, 11:26am
İkizler 1 yıl arayla doğdular
Domuz gribi değil H3N2
Melis nakilden sonra ilk kez
Beyinölümüne artık 4 yerine 2 hekim karar verecek
Kadınlarda en büyük depresyon nedeni evlilik sorunları
Sarp’ ın umuduna ortak olun
Çilem'e yardım eli uzattılar
Yeni yılın ilk bebekleri
Yavaş ye, ağır çiğne, kilo ver
Sabah Sağlık
TUMU ++
Bel çevresi genişledikçe astım riski artıyor
Persembe, 09.06.2011, 01:23pm
Bahar ve yaz aylarında artan astım vakalarına kilolu kişilerde daha sık rastlanıyor. Prof. Dr. Yavuz Demirel, "Obezlerde astım daha ağır seyreder" diyerek ekledi: Bel çevresi genişledikçe astımın kontrolü...
Kendinize iyi bakın
Bronzlaşmak bağımlılık yapıyor
Yeni çıkan ürünler
Cilt bakımı için pratik bilgiler
Teninizi gözler önüne serme vakti geldi!
Ateşli bebeğe ılık banyo
Havuzdan geçen hastalıklara dikkat
HIV pozitif bebeğe geçebilir
Meyveyi mevsiminde yiyin
   
Zaman Sağlık
TUMU ++
Her ağrı bel fıtığı, her fıtık ameliyatlık değil
Pazar, 05.01.2014, 11:50pm
Dayanılmaz ağrılar veren bel fıtığı, sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Genellikle ameliyata yönlendirilen hastalar, sonrasında büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Fizyoterapist Erkan Mirzaoğlu ise her bel ağrısının fıtık, her bel fıtığında da ameliyat zorunluluğu olmadığını belirtiyor.Türkiye’de her bel ağrısına fıtık teşhisi konulmasını eleştiren fizyoterapist Erkan Mirzaoğlu,“Türkiye’de fıtık çok büyütülüyor. Fıtık eşittir ameliyat, bel ağrısı eşittir fıtık değildir.” diyor. Fıtık hastalarının ameliyat olmasına karşı olduğunu belirten Mirzaoğlu, birçok ağrının manuel terapi ile tedavi edilebildiğine dikkat çekiyor. Ancak eğitimsiz kişilerin müdahalesine izin verilmemesi gerektiğini belirten fizyoterapist Mirzaoğlu, bunun felce sebep olabileceği uyarısında bulunuyor. Uzman, fıtığın oluşum sebebini yanlış duruşa ve ani hareketlere bağlıyor. Mirzaoğlu, hastalarında ilk önce bacak boylarının eşit olup olmadığına bakıyor, hasta kendini rahat bıraktığında birkaç dakikada manuel terapi ile kaymayı yerine oturtuyor.Manuel tedavi uzmanı Erkan Mirzaoğlu, tıp eğitimine benzer 5 yıllık bir eğitim aldı. Aynı zamanda İtalya Kayak Milli Takımı’nın fizyoterapisti olan Mirzaoğlu, Türkiye’ye yılda 3-4 defa gelip hastalarına bakıyor. Altı ay önce tedavi olan Yeliz Geçimli,“15 gün ciddi bir bel ağrısı yaşadım ve artık yürüyemez duruma gelmiştim. Hangi doktora gittiysem kesinlikle ameliyat olmam gerektiğini, bacağımda güç kaybı olduğunu ve sinirlerin tamamen harap olacağını söylediler. Ağrılar yüzünden acile gittim ama ertesi günü Erkan hocam benibütün ağrılarımdan kurtardı. Şu anda hiçbir ağrı yaşamıyorum, normal hayatıma geri döndüm.” diyor. Ayşe İşleker ise hastalık sürecini şöyle anlatıyor:“Bir gece yataktan kalkamayacak kadar rahatsızlanıp acile gittim. Ağrı kesici verdiler. Ertesi gün özel bir hastaneye gittim. Orada da MR çekildi. L4_L5 arasında fıtık patladığını, mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söylediler.‘Yırtılan fıtık olsa tedavi olabilir, kurtarabiliriz ama patlayan fıtık! Artık kesin ameliyat’ denildi. Bu arada iki yatalak hastama 5 yıldır tek başıma bakıyordum. Sanki dünyam başıma yıkılmıştı. Daha sonra Erkan Hocamın 3 gün sonra Türkiye’de olacağını duydum. Tek seansta sağlığıma kavuşacağımı bilseydim fıtık patlayana kadar beklemezdim. Ona her gün dua ediyorum.”Manuel tedavinin tıbba alternatif olmadığını söyleyen Mirzaoğlu,“Bizde tıbbî eğitim eksik veriliyor. Tam verilse lüzumsuz ameliyatlara gerek kalmaz. Zira ameliyat sonrası riskler çok yüksek. Vakaların büyük bir çoğunluğunda ameliyata gerek yok. Fıtık, çok büyütülecek bir hastalık değil. Ağrıları, uyguladığımız yöntemle çok basit bir şekilde tedaviedebiliyoruz.” diyor. Mirzaoğlu, fıtık tedavisinde, tıbbın genellikle ağrıya yoğunlaştığını ve ağrıyı gidermek için çalıştığını anlatıyor. Bel fıtığının bir bacağın diğerinden bir-iki santim kısa olmasına sebep olduğunu kaydeden Mirzaoğlu, hasta kendini rahat bıraktığı sürece birkaç dakikada kaymayı yerine oturtuyor. Tedavinin mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini aktaran Fizyoterapist,“Kayma problemlerini, bu işin eğitimini almış tecrübeli bir kişi, kısa sürede, bir müdahale ile çözer. Hasta kurtulur. Eğitimsiz kişiler tarafından yapılan bir hata felç edebilir.”şeklinde konuşuyor.
Kışın çocuklarda enfeksiyonlara dikkat!
Çocuğunuzun zeka gelişimiyle ilgili bunları biliyor musunuz?
Çocuklardaki konuşma bozukluğu için ‘kendiliğinden geçer’ demeyin!
Erken doğan bebeklerde astım riskine dikkat!
Soğuk hava ve reflü, bademcik iltihabını tetikliyor
Erken yapılan sünnet, idrar yolu enfeksiyonunu önlüyor
Sizi hastalıklardan koruyan gıdalar
Bu bakteriler sağlık için gerekli
Hem tempoluçalışıyoruz hem de sosyal hayatımızı ihmal etmiyoruz
Mynet Sağlık
TUMU ++
'Strestendir' deyip geçmeyin!
Cuma, 26.11.2010, 10:15am
Özellikle mevsim geçişlerinde veya aşırı stresli olduğumuz dönemlerde dökülen saçlarımızı normal karşılıyor ve üzerinde durmuyoruz.
Soğuk hava romatizmayı tetikliyor
Akciğer hastalarına evde solunum testi
En kolay yapılan diyetler
Kadınları sabote eden 12 cümle!
Buzlu kahvedeki gizli tehlike
Serinlerken enfeksiyonlara dikkat
Cinsel IQ'nuzu test edin!
Roche'un kanser ilacına ödül
Gözde laser tedavisi ile cebiniz tasarruf etsin
   
ODALAR VE BİRLİKLER
TUMU ++
"Tam gün"konusunda yeni bir baskı uygulaması mı?
Sali, 07.12.2010, 03:23pm
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Sağlık Bakanlığı'na bir yazı göndererek, resmi kurumda çalışan hekimlerin mesai saatleri dışında çalıştırılmaması için özel hastanelere yönelik olarak hukuki ya da fiili herhangi bir idari eylem veya işlem tesis edilip edilmediğini sordu.
Mecburi Hizmet ileİlgili Sorular ve Yanıtları
TTBİşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı yapıldı
İç Anadolu Bölge Tabip Odaları Toplantısı Ankara'da yapıldı
Ege Tabip Odaları Toplantısı Denizli'de yapıldı
TTB ve ATO Anayasa Mahkemesi'nin"tam gün"gerekçeli kararını değerlendirdi
"Ne Olacak BuÜniversite Hastanelerinin Hali?"
Sağlıkta Dönüşüm Gözlerimizi Kör Ediyor!
Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı
“Yabancı doktora değil ama yerli Sağlık Bakanı’na ihtiyaç var”
KÖŞE YAZILARI
TUMU ++
Yeni Anayasa’nın Şekillendireceği Demokrasi-IV
Pazar, 05.06.2011, 09:00pm
Doğrudan Demokrasi olmazsa ne olur? Silahı elinde bulunduran güç egemen olur.
Ortaya Çıkan Gerçekler
5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi’nin Köşe Taşları Hakkında
Yetkecilik!
Sağlık Personeline Yönelik Tazminat Davalarında Görevli Yargı Yeri-III
Yoğun Kongre Trafiği
Asistan Grevleri ve Tehditler
Bazı Genetik Testler Sadece Reçete ile mi Yapılmalı?
Dunning-Kruger Etkisi
“Grev ve İş Bırakmalar İçin Uygun Fetva Verilir!”
   
ETKİNLİKLER
TUMU ++
18th International Pediatric Colorectal Club Meeting
Cuma, 10.06.2011, 12:50pm
Tarih: 10.06.2011-12.06.2011 / Yer: Ankara
23.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi
20. Anadolu Psikiyatri Günleri
Hatay Cerrahi Günleri-1 Meme Kanseri ve Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu
8. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi
Uluslararası Damar Erişimi Derneği Kongresi
IX. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
3.İÇ ANADOLU AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ
9.Ulusal Veterinerİç Hastalıkları Kongresi
IX. Türk - Alman Jinekoloji Kongresi
VİDEO HABER
TUMU ++
Hastaneler acile gelen hastayı kabul etmeme hakkına sahip mi? Video
Pazartesi, 03.03.2008, 10:43am
Hastaneler acile gelen hastayı kabul etmeme hakkına sahip mi? Video
Sağlık ekipleri çileden çıktı Video
TAM GÜN YASASI 1.BÖLÜM
TAM GÜN YASASI 2 .BÖLÜM
Bu nasıl ihmal!
Uludağ Üniversitesi'nde ameliyat skandalı video
Sağlık reformu rafa kalktı
Sağlıkta çirkin vurgun
Sağlık bakanı söylüyor
Sağlık ocakları artık ücretsiz
   
DÜNYADAN SAĞLIK HABERLERİ
TUMU ++
Internally displaced people in South Sudan are at great risk of disease outbreaks
Sali, 31.12.2013, 09:38pm
31 December 2013 -- The humanitarian situation in South Sudan has further deteriorated in the past two weeks. Poor water, hygiene and sanitation conditions in internally displaced persons camps, a looming risk of disease outbreaks.
World malaria report 2013 shows major progress in fight against malaria, calls for sustained financing
Mental health information at your fingertips– WHO launches the MiNDbank
Over 23 million children to be vaccinated in mass polio immunization campaign across Middle East
UN humanitarian chiefs strongly condemn attacks on medical personnel and facilities by all parties to the Syria conflict
Statement on the death of Nelson Mandela
Rebuilding shattered health system an urgent priority in next phase of Typhoon Haiyan response
WHO Statement on the Fourth Meeting of the IHR Emergency Committee concerning MERS-CoV
Spinal cord injury: as many as 500 000 people suffer each year
Breastfeeding is life-saving for babies in Philippines typhoon emergency
Yahoo Health News
TUMU ++
5 Low-Cal Game Day Snacks
Carsamba, 11.01.2012, 08:00am
Combine 1 month of holiday feasting with 1 football season of noshing on high-calorie snacks, and what have you got? Double the size in belly, hips, and thighs. But cheer up! We've got diet snack solutions to help.
How to Be Fun, Have Fun, and Stay Young
Stop Making Excuses and Learn How to Be Healthy
Stay Calm and Focused with Meditation
Halt Cravings with This Mental Image
Slow Down Aging by Cooking with This Juice
Get Healthier Lungs with This 2-Minute Habit
Healthy Snacks for Staying Slim
Get the Scoop on Poop for Constipation Relief
4 Tricks to Slow Hair Loss
   
ABC Health News
TUMU ++
'Strange Addiction' Highlights Bizarre Behaviors
Cuma, 10.06.2011, 04:00am
Climb in to bed, turn off the lights and snuggle up with your warm, soothing...blow dryer? Since Lori Broady was 8-years-old that's exactly what she has done.
FDA Recommends Limits to High-Dose Zocor
Heat Wave Wreaking Havoc on Health
Watch: Students Raise Money for Kids With Cancer
Watch: ViPR: The Latest Fitness Craze
Watch: Simple, Healthy Meals
Watch: Pregnancy and Heat Exhaustion
Photos: Jennifer Hudson Reveals Diet Secrets
Special Dogs Track Allergens to Keep Kids Safe
Most Parents Uneasy About Kids' Vaccinations
Reuters Health News
TUMU ++
Health reform's grand experiment: Will it play in Peoria?
Pazar, 05.01.2014, 12:21pm
PEORIA, Illinois (Reuters) - By all accounts, Sandy Wright of Mackinaw, Illinois, is a challenging patient. The spunky 69-year-old with a rare autoimmune disease has been in the hospital more than a dozen times since she was first diagnosed in 1997.
Seasonal flu widespread in the United States: CDC
Hospital, family agree on moving brain-dead girl
Skin cancer awareness low among minorities
African American women have a harder time losing weight
Time of year doesn't affect heart procedure outcomes
E-cigarette vapor contains nicotine, not other toxins
Heart disease could be tied to dementia for older women
Daily routines may influence sleep quality, quantity
Parents may want to limit electronic media at mealtime
   
MedicineNet Daily Health and Medical News
TUMU ++
Can Bacterial Infections During Pregnancy Raise Autism Risk?
Cumartesi, 04.01.2014, 07:00am
Title: Can Bacterial Infections During Pregnancy Raise Autism Risk?Category: Health NewsCreated: 1/2/2014 12:35:00 PMLast Editorial Review: 1/3/2014 12:00:00 AM
Smoking Tied to Higher Post-Op Medical Costs
Big Cigarette Tax Hikes Might Prevent 200 Million Deaths in a Century
Medicaid Use May Boost ER Visits, Study in Oregon Suggests
Hormone Takes the High Out of Weed, Rodent Study Finds
Quitting Smoking May Cut Cataract Risk
Novel Osteoporosis Drug Could Change Treatment: Study
Study: Kids With ADHD, Aggression May Benefit From 2nd Med
Slow Eating Might Help Curb Calories
Health Tip: Stock Your Car for Winter Weather
TIME Health News
TUMU ++
Found: Three new planets
Cuma, 27.07.2012, 06:40am
Not all solar systems are as tidy as ours, but a new discovery means we're not quite so alone anymore.
Crop Insurance Helps Farmers, Hurts Others During Drought
Tribute: Sally Ride, First American Woman in Space
Artificial Jellyfish Created to Study Human Tissue Repair
Found: A Baby Galaxy
Running Across a Gooey Pool
The Power Grid: From Rickety to Resilient
What is Life? Venter Explains
Venter on the meaning of life
Found: Invisible Galaxies
   
Newsweek Health News
TUMU ++
Study: Americans Want to Know Their Genetic Codes
Carsamba, 09.06.2010, 09:27pm
New research has found that a majority of Americans want to know the details of their genetic codes.
Language a Barrier to Health Care
Should Beauty Bias Be Illegal?
Should Beauty Bias Be Illegal?
A Doctor on Why She Left Pediatrics
A Doctor on Why She Left Pediatrics
Can a Pill Help Women Reach Orgasm?
Can a Pill Help Women Reach Orgasm?
5 Implications of Venter's Synthetic Life Form
5 Implications of Venter's Synthetic Life Form
 
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February 2017  
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Aile hekimliği ile ilgili merak edilenler
Doktorun çilesini bir de "babası"ndan dinleyin
Hekimlere muayenehane denetimi bilgisi
Özelde çalışan hekimlerin artık derneği var
Tam gün yasasının amacı
SGK, doktorun yeni patronu haline geliyor...
Tam Gün işyeri hekimlerini nasıl etkileyecek?
SUT ta değişiklik yapıldı...
Uzmanlık eğitimine Danıştay rötuşu
Aile hekimi evlere girecek!

 
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