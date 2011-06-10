Sağlık Bakanlığı, sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor.

Her ağrı bel fıtığı, her fıtık ameliyatlık değil



Dayanılmaz ağrılar veren bel fıtığı, sosyal hayatı da olumsuz etkiliyor. Genellikle ameliyata yönlendirilen hastalar, sonrasında büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Fizyoterapist Erkan Mirzaoğlu ise her bel ağrısının fıtık, her bel fıtığında da ameliyat zorunluluğu olmadığını belirtiyor.Türkiye’de her bel ağrısına fıtık teşhisi konulmasını eleştiren fizyoterapist Erkan Mirzaoğlu,“Türkiye’de fıtık çok büyütülüyor. Fıtık eşittir ameliyat, bel ağrısı eşittir fıtık değildir.” diyor. Fıtık hastalarının ameliyat olmasına karşı olduğunu belirten Mirzaoğlu, birçok ağrının manuel terapi ile tedavi edilebildiğine dikkat çekiyor. Ancak eğitimsiz kişilerin müdahalesine izin verilmemesi gerektiğini belirten fizyoterapist Mirzaoğlu, bunun felce sebep olabileceği uyarısında bulunuyor. Uzman, fıtığın oluşum sebebini yanlış duruşa ve ani hareketlere bağlıyor. Mirzaoğlu, hastalarında ilk önce bacak boylarının eşit olup olmadığına bakıyor, hasta kendini rahat bıraktığında birkaç dakikada manuel terapi ile kaymayı yerine oturtuyor.Manuel tedavi uzmanı Erkan Mirzaoğlu, tıp eğitimine benzer 5 yıllık bir eğitim aldı. Aynı zamanda İtalya Kayak Milli Takımı’nın fizyoterapisti olan Mirzaoğlu, Türkiye’ye yılda 3-4 defa gelip hastalarına bakıyor. Altı ay önce tedavi olan Yeliz Geçimli,“15 gün ciddi bir bel ağrısı yaşadım ve artık yürüyemez duruma gelmiştim. Hangi doktora gittiysem kesinlikle ameliyat olmam gerektiğini, bacağımda güç kaybı olduğunu ve sinirlerin tamamen harap olacağını söylediler. Ağrılar yüzünden acile gittim ama ertesi günü Erkan hocam benibütün ağrılarımdan kurtardı. Şu anda hiçbir ağrı yaşamıyorum, normal hayatıma geri döndüm.” diyor. Ayşe İşleker ise hastalık sürecini şöyle anlatıyor:“Bir gece yataktan kalkamayacak kadar rahatsızlanıp acile gittim. Ağrı kesici verdiler. Ertesi gün özel bir hastaneye gittim. Orada da MR çekildi. L4_L5 arasında fıtık patladığını, mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söylediler.‘Yırtılan fıtık olsa tedavi olabilir, kurtarabiliriz ama patlayan fıtık! Artık kesin ameliyat’ denildi. Bu arada iki yatalak hastama 5 yıldır tek başıma bakıyordum. Sanki dünyam başıma yıkılmıştı. Daha sonra Erkan Hocamın 3 gün sonra Türkiye’de olacağını duydum. Tek seansta sağlığıma kavuşacağımı bilseydim fıtık patlayana kadar beklemezdim. Ona her gün dua ediyorum.”Manuel tedavinin tıbba alternatif olmadığını söyleyen Mirzaoğlu,“Bizde tıbbî eğitim eksik veriliyor. Tam verilse lüzumsuz ameliyatlara gerek kalmaz. Zira ameliyat sonrası riskler çok yüksek. Vakaların büyük bir çoğunluğunda ameliyata gerek yok. Fıtık, çok büyütülecek bir hastalık değil. Ağrıları, uyguladığımız yöntemle çok basit bir şekilde tedaviedebiliyoruz.” diyor. Mirzaoğlu, fıtık tedavisinde, tıbbın genellikle ağrıya yoğunlaştığını ve ağrıyı gidermek için çalıştığını anlatıyor. Bel fıtığının bir bacağın diğerinden bir-iki santim kısa olmasına sebep olduğunu kaydeden Mirzaoğlu, hasta kendini rahat bıraktığı sürece birkaç dakikada kaymayı yerine oturtuyor. Tedavinin mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini aktaran Fizyoterapist,“Kayma problemlerini, bu işin eğitimini almış tecrübeli bir kişi, kısa sürede, bir müdahale ile çözer. Hasta kurtulur. Eğitimsiz kişiler tarafından yapılan bir hata felç edebilir.”şeklinde konuşuyor.